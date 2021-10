Encontrados pertences de namorado de Gabby Petito num trilho na Florida

Investigadores encontraram pertences de Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito que está desaparecido, em trilho no estado da Florida, nos EUA.

Os pais do rapaz de 23 anos, Chris e Roberta Laundrie, informaram o FBI que pretendiam ir procurar pelo filho esta quarta-feira no parque de Myakkahatchee Creek.

Depois de uma breve busca no trilho que Brian Laundrie frequentava, a família e os investigadores do FBI encontraram "alguns pertences" do rapaz, avança a CNN.

O advogado da família recusou-se a dar mais informações sobre os objetos que foram encontrados, mas disse que as buscas naquele local vão ser intensificadas para encontrar o rapaz.

As autoridades norte-americanas recusaram-se a comentar o assunto, não confirmando a descoberta dos pertences do rapaz de 23 anos.



Recorde-se que, também esta quarta-feira foi noticiado que durante as buscas por Brian Laundrie, que está fugido há mais de um mês e é considerado uma pessoa de interesse no homicídio de Petito, as autoridades já encontraram cinco corpos de pessoas que estavam desaparecidas.