Namorado desaparecido de Gabby Petito é muito experiente em técnicas de sobrevivência

O namorado de Gabby Petito, Brian Laundrie, tem muita experiência de sobrevivência durante longos períodos de tempo no meio da natureza.



Esta quinta-feira, um antigo colega do rapaz contou ao Daily Mirror que o jovem falava bastante sobre técnicas de sobrevivência e gabava-se de ter acampado durante seis semanas "apenas com um pacote grande de bolachas de queijo e manteiga de amendoim consigo durante todo esse tempo".





Uma das melhores amigas de Gabby, Rose, garantiu também ao Daily Mirror que Brian falava sempre com um entusiasmo "gigante" na voz quando contava as aventuras que tinha tido na natureza.As revelações surgem horas depois de as autoridades terem levantado sérias dúvidas sobre o paradeiro do jovem, que disse aos pais que apenas iria passear ao Parque de Carlton, perto de casa, na Flórida, nos EUA.As autoridades acreditam que Brian mentiu para conseguir desaparecer e a caça ao homem intensifica-se e está cada vez mais complexa, com o FBI a temer que as buscas sejam muito mais complexas do que o que inicialmente tinham previsto.

Recorde-se Gabby Petito, de 22 anos, e o namorado Brian Laundrie, de 23, viajavam juntos pelos EUA numa caravana desde julho quando a jovem desapareceu misteriosamente.

As autoridades norte-americanas encontraram o corpo da jovem, no Parque Nacional Grand Teton, situado no estado norte-americano de Wyoming e consideram que Gabby foi vítima de homicídio.



O namorado, Brian Laundrie, encontra-se há uma semana desaparecido e as autoridades têm feito de tudo para o localizar, já que, o consideram uma "pessoa de interesse" no caso.