Dois empresários espanhóis que em março de 2020 venderam material sanitário à Câmara de Madrid (do PP) por 15,8 milhões de euros, foram acusados pelo Ministério Público espanhol de obterem “benefício económico exagerado e injustificado”, após cobrarem uma comissão de quase seis milhões.





Os dois arguidos são Luis Medina - irmão do duque de Feria e filho da modelo Naty Abascal - e o amigo Alberto Luceño. Segundo o ‘El País’, com a comissão, os empresários compraram uma dúzia de carros de luxo - entre eles um Ferrari, um Lamborghini, dois Aston Martin e um McLaren -, um iate, um apartamento em Pozuelo de Alarcón avaliado em mais de um milhão e até uma semana num hotel em Marbella, a 6000 € noite. Compraram ainda três Rolex - o mais caro, em ouro, custou 26 mil euros. De acordo com o processo, os testes eram defeituosos e as máscaras demasiado caras. Um caso semelhante envolve o irmão da presidente da Comunidade madrilena, Isabel Diaz Ayuso.