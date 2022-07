Covid-19 dispara no Brasil: País regista 335 mortes em 24 horas

Numa nova aceleração da pandemia de Covid-19 no Brasil, o país registou 335 mortes pela doença em apenas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes pelo coronavírus foi a maior no país desde Março.

Os novos óbitos por Covid-19 representam um forte aumento, de 53%, em relação a 14 dias atrás, período levado em conta pelos epidemiologistas para monitorizarem o avanço da doença. Com mais esses óbitos, o número de pessoas mortas no Brasil desde o início da pandemia de Coronavírus, em Fevereiro de 2020, chegou a 672.829.

No mesmo período de 24 horas, as secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros confirmaram mais 74.309 novos casos, um aumento de 24% em relação a 14 dias atrás. O total de infeções confirmadas no país desde o início da pandemia passou assim para 32.685.139.



No Brasil, atualmente já não há restrições contra o coronavírus, nem mesmo a obrigatoriedade de uso de máscaras, medidas de prevenção tiradas cedo de mais, na opinião dos especialistas.





A menos de três meses das eleições presidenciais e gerais de Outubro, dificilmente algum governador de estado vai ter a coragem de decretar medidas contra a doença, sempre impopulares, e o vírus espalha-se livremente e está a atingir até pessoas que já tomaram as duas primeiras doses de vacina mas não as doses de reforço.