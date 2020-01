Criança apanhada a passear na fachada de um 5º andar em Santa Cruz de Tenerife

Uma criança foi vista a 'passear' pela fachada do quinto andar de um prédio na Playa Paraíso, em Santa Cruz de Tenerife este fim-de semana. O momento foi partilhado por um turista na página 'I Love Tenerife' no Facebook.A publicação conta já com mais de 21 mil partilhas e capta o momento em que uma criança se encontra animada a passear entre uma janela e uma varanda no exterior do quinto andar de um prédio.Ao vídeo partilhado, o turista juntou uma descrição onde alega que os pais desta criança se encontravam a tomar banho na altura em o momento se deu.No vídeo a menina aparenta ter saído da janela do apartamento para percorrer toda a parede até à sua varanda, de onde, por sua vez, volta a sair e segue novamente para a janela, de onde iniciou o seu trajeto.De momento ainda não foi confirmada a veracidade da informação revelada pelo turista quanto ao paradeiro dos pais desta criança no momento em que esta se encontrava na fachada do prédio. A publicação tem recebido inúmeros comentários por parte dos utilizadores do Facebook onde a parentalidade dos pais tem sido posta em causa.