Criança de nove anos confunde cobra venenosa com peluche nos EUA

Uma criança estava em casa dos avós quando confundiu uma cobra venenosa com um peluche em forma de animal. Ao aproximar-se do réptil reparou que estava a movimentar-se e conseguiu fugir para dentro da casa.



Angelo Owens, de nove anos, vive no estado norte-americano da Flórida e disse ao canal WESH 2 que pensou de imediato que se tratava de um animal de peluche quando viu a cobra pendurada num canto do jardim da casa dos avós. Correu para dentro da casa quando percebeu que o animal estava vivo e contou à família, que pensou que se tratava de uma cobra pequena e inofensiva até que perceberam que a criança estava a dizer a verdade e que o animal era uma cascavel diamante com mais de um metro de comprimento.





"Ouvimos um barulho bem alto. Conseguia-se ouvir a duas ou três casas de distância", disse Alex Owens, o pai da criança.A família de Angelo após ligar para uma entidade capaz de retirar o animal de dentro do jardim referiu o quão assustados ficaram com a possibilidade do menino ter agarrado no animal."Ele é um rapaz com sorte. Se tivesse tentado apanhar a cobra ou chegar mais perto dela a história seria diferente", acrescentou Alex.A cascavel diamante é conhecida por ter um veneno que pode ser fatal para os humanos. É bastante frequente nos EUA, mas apenas encontrada em florestas de grandes dimensões.