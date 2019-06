Criança imigrante morre de sede no deserto do Arizona nos EUA

Uma criança indiana de seis anos morreu de sede no deserto do Arizona, no Texas, após entrar clandestinamente nos EUA.Segundo a polícia, a criança e a mãe faziam parte de um grupo de imigrantes ilegais que foi abandonado por traficantes no deserto, com uma temperatura acima dos 40 graus.É a segunda criança imigrante a morrer em poucos dias.