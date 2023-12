Criança inglesa que desapareceu em Espanha encontrada seis anos depois em França

Um inglês de 17 anos, que desapareceu em 2017 em Espanha, foi encontrado na manhã desta quarta-feira em França, informa a BBC. O menor foi levado a uma esquadra da polícia por um motorista preocupado.



Alex Batty desapareceu com apenas 11 anos no sul de Espanha, quando estava de férias com a mãe e o avô, que também desapareceram.





O menor disse às autoridades que estava em França há dois anos. Alex estava em bom estado de saúde e em segurança, além de ter garantido que não foi mal tratado.A avó do jovem disse à BBC, em 2018, que acreditava que Alex tinha sido levado pelos familiares para uma comunidade espiritual em Marrocos.A familiar, responsável legal da criança, entendia que a mãe e o avô queriam um estilo de vida alternativo e não pretendiam levar o menor à escola.