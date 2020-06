Criança vence doença de Kawasaki após médicos lhe darem poucas probabilidades de sobreviver

Uma menina do Reino Unido, com apenas cinco anos, que tinha apresentado sintomas de coronavírus, venceu a doença de Kawasaki depois dos médicos lhe darem apenas 20% de chances de sobreviver.Scarlett esteve em estado crítico e foi ligada a um ventilador enquanto lutava pela vida ao lado da mãe, que esteve quase sempre ao lado da cama com a filha.O pai não pode visitar a filha durante todo o processo devido às restrições de segurança. Mas, apesar das parcas possibilidades, a criança conseguiu superar a doença e recebeu alta.A criança, que teve os primeiros sintomas da doença em março, já voltou para casa.