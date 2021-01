Crias de jaguar resgatadas das mãos de traficantes que as iam vender a chinês

Dois jaguares foram salvos das mãos de traficantes, na Nicarágua, que tencionavam vendê-los a um comprador estrangeiros. Fotografia dos animais enjaulados foi parar às redes sociais e permitiu resgatar os felinos.

Os traficantes capturaram os dois jaguares, uma fêmea e um macho de três meses, na região norte da costa das Caraíbas, depois de matarem a mãe destas duas crias, informou Eduardo Sacasa, presidente do Zoológico Nacional de Nicarágua, que participou na operação de salvamento.

Foram, de resto, os responsáveis deste zoo que viram a fotografia dos animais enjaulados, prontos para serem vendidos a um comprador chinês, que contactaram os traficantes, que aceitaram entregar os animais, mas sem a presença da polícia.

Depois de acertar estes detalhes, Sacasa deslocou-se à aldeia onde os animais se encontravam e conseguiu recuperá-los e trazê-los para casa.

Recorde-se que os jaguares são, juntamente com as antas, os animais mais ameaçados daquele país da América Central. "É a nossa paixão salvar animais em perigo de extinção", referiu o presidente do zoo.