Criminoso mais perigoso do Reino Unido vive numa caixa de vidro na cadeia

Robert Maudsley era traficante de droga quando foi preso pela primeira vez em 1974, por ter assassinado um cliente aos 21 anos. O homicídio foi tão violento que a polícia descreveu a vítima como "azul" pelo estado em que ficou a sua cara. Robert foi sentenciado a prisão perpétua com uma recomendação para nunca deveria ser libertado.

Seguiram-se mais três homicídios. Em 1977 ele e um colega de cela assassinaram um pedófilo, que torturaram durante nove horas. Chegaram, inclusive, a enfiar-lhe uma colher pelo ouvido até ao cérebro. Depois do crime, Robert Maudsley foi transferido para a prisão Wakefield, de máxima segurança.

Um ano depois, esfaqueou um outro preso na cela e escondeu o corpo debaixo da cama. A vítima seguinte foi um outro pedófilo, que abusou de uma menina de sete anos. Robert esfaqueou-o e rachou-lhe o crânio ao meio. Depois de se certificar que havia matado o homem, disse a um guarda da prisão que naquele dia "eram menos dois para jantar".

Por ser tão perigoso, passa o tempo sozinho numa caixa de vidro nos confins da prisão.

Cela especial para evitar o perigo

A cela tem 5.5m x 4.5m e tem enormes janelas à prova de bala, que permitem aos guardas observar Robert e é lá que está desde 1983. Numa tentativa desesperada por ter companhia, implorou em 2000 por um relaxamento das condições, pedindo um periquito. Na altura disse querer suicidar-se se o pedido fosse recusado.

As únicas peças de mobiliário que existem no interior são uma mesa e uma cadeira feitas de cartão. A sanita e o lavatório são presos ao chão, onde existe um buraco para que os guardas possam fazer-lhe chegar comida e outros bens essenciais. É aqui que passa 23 horas do seu dia. Tem direito a uma hora por dia para exercitar.

História de vida

Robert tem 11 irmãos e foi entregue a uma instituição quando era ainda criança. Viveu os primeiros anos de vida num orfanato até que os pais o foram buscar a ele e aos irmãos quando tinha oito anos, sujeitando-os a anos de violência.

Era costume o pai bater nos filhos e Maudsley costumava salvar os irmãos. Numa ocasião, chegou a ficar seis meses preso numa sala. O único contacto que tinha com outras pessoas era mais violência da parte do pai.

Aos 16 anos saiu de casa e ingressou no mundo da droga, contexto no qual cometeu o primeiro de quarto homicídios.