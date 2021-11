Crise migratória no Canal da Mancha: Encontro sem britânicos em Calais falha acordo substancial

Ministros do Interior (MI) da França, Alemanha, Bélgica e Países Baixos debateram este domingo em Calais, norte de França, soluções para a crise migratória que na passada semana teve episódio trágico na morte de 27 pessoas no Canal da Mancha.Contudo, a reunião, da qual foi afastada à última hora a MI britânica devido aos diferendos entre Paris e Londres, não alcançou acordos de vulto, para lá da promessa de reforço de cooperação e patrulhamento da costa. "Precisamos de trabalhar com seriedade sem ficarmos reféns da política interna", afirmou Gerald Darmanin, MI francês, em alusão a Boris Johnson e à publicação da carta enviada ao presidente francês.