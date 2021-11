França reitera que não pode haver mais mortes de migrantes no Canal da Mancha

A França reconheceu este domingo que não pode aceitar que haja mais mortes de migrantes no Canal da Mancha, numa reunião em Calais onde se discutiram formas de fortalecer o combate às redes de contrabando.

"Estas mortes são muito numerosas. Não podemos aceitar que outras pessoas morram", disse o ministro do Interior de França, Gerald Darmanin, que serviu de anfitrião de uma reunião com os seus homólogos, responsáveis por questões de imigração, da Alemanha, Bélgica e Países Baixos.

A França decidiu excluir o Reino Unido desta reunião, realizada quatro dias depois do naufrágio de um barco no Canal da Mancha, que matou 27 migrantes e provocou um aceso conflito diplomático entre Paris e Londres, com acusações mútuas de responsabilidade sobre este tipo de tragédias.