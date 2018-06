Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cunhado do rei de Espanha aceita pena e vai para a prisão

Advogado não pondera recorrer. Iñaki Urdangarin tem três dias para se entregar.

Por Rita F. Batista | 01:30

O advogado de Iñaki Urdangarin assume que "muito dificilmente" apresentará recurso ou pedido de indulto para o cunhado do Rei Filipe VI de Espanha, que terá de se entregar na cadeia até segunda-feira.



Apesar de considerar que "todas as possibilidades estão em cima da mesa", Mario Pascual Vives, advogado de Iñaki, adianta que, embora tenha "tempo suficiente para meditar", visto que tem à disposição 27 dias para recorrer para o Tribunal Constitucional, "muito dificilmente" o fará, pois não parece haver inconstitucionalidades no processo. Para além disso, o pedido de indulto também não é opção em análise. Vives explicou que, o seu trabalho, centra-se agora em "ajudar a tomar a decisão menos má, dentro das hipóteses existentes".



O Supremo Tribunal baixou, esta semana, de seis anos e três meses para cinco anos e dez meses a pena de cadeia de Iñaki, condenado, em 2017, por corrupção no caso ‘Nóos’. O marido da princesa Cristina pode escolher a cadeia onde se vai entregar.