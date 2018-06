Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cunhado do rei espanhol entrega-se em prisão de mulheres

Iñaki Urdangarin começou a cumprir pena de cinco anos e dez meses de prisão por corrupção.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Iñaki Urdangarin, marido da infanta Cristina e cunhado do rei Felipe VI de Espanha, deu esta segunda-feira entrada na cadeia feminina de Brieva, em Ávila, para começar a cumprir a pena de cinco anos e dez meses de cadeia por prevaricação, desvio de fundos e fraude fiscal a que foi condenado no 'Caso Nóos'.



O ex-duque de Palma, de 50 anos, apresentou-se às 08h13 da manhã (menos uma hora em Lisboa) nos portões da cadeia, no último dos cinco dias do prazo que lhe tinha sido dado pelo juiz para dar entrada na prisão. O seu advogado já tinha confirmado que Urdangarin não tencionava recorrer ao Tribunal Constitucional nem pedir indulto.



Apesar de se tratar de uma cadeia feminina, a prisão de Brieva tem uma pequena ala masculina de apenas cinco celas, que se encontrava vazia há quatro anos. Urdangarin terá escolhido este estabelecimento prisional por razões de segurança, porque assim ficará automaticamente isolado da restante população prisional.



Habitualmente, os presos do sexo masculino que optam por esta prisão para se entregarem são transferidos num prazo de 72 horas para outras cadeias, mas fontes prisionais já admitiram que esta poderá ser a melhor solução para garantir a segurança do cunhado do rei e evitar, por exemplo, que seja filmado ou insultado por outros reclusos.



Dois rolos de papel higiénico por mês

Como todos os outros reclusos, Urdangarin recebeu à chegada uma toalha, lençóis, manta e almofada. Tem ainda direito a escova de dentes, pasta e dois rolos de papel higiénico por mês. Se precisar de mais, terá de comprar no economato, pagando com cartão pré-carregado.



200 reclusas distribuídas por 162 celas

A cadeia de Brieva foi construída em 1989 e tem 162 celas, ocupadas atualmente por 200 reclusas. Apesar de se tratar de uma prisão feminina, tem uma pequena ala masculina separada, com cinco celas, sala de lazer e um pátio de 25 por 7 metros. Um dos últimos ocupantes foi Luis Roldán, o ex-diretor da Guardia Civil condenado por desvio de fundos. Acolheu ainda um terrorista da ETA e vários 'arrependidos' do narcotráfico.



PORMENORES

Peixe com feijão ao almoço

A primeira refeição de Urdangarin na cadeia foi peixe com feijão guisado e um iogurte para sobremesa. Reclusos têm direito a três refeições diárias.



Cela climatizada

O cunhado do rei espanhol está detido numa cela de 13 metros quadrados, climatizada, com W.C. e duche privativo.



TV custa 220 euros

Se quiser ver televisão na cela, Urdangarin terá de a comprar - uma TV de 22 polegadas custa 220 euros. Tem ainda direito a 10 telefonemas semanais.