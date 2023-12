Da crise política à JMJ: os acontecimentos que levaram Portugal a ser notícia no mundo

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal foi notícia no mundo por diversos motivos em 2023. Desde as Jornadas Mundiais da Juventude, ao português que foi esfaqueado para defender crianças num parque infantil e até o realizador que produziu a primeira obra portuguesa nomeada para os Óscares.



Outros destaques, estes menos admiráveis, também mereceram destaque. A demissão de António Costa correu a imprensa internacional, assim como ataque no Centro Ismaelita, em Lisboa.



Recorde estas e outras histórias que marcaram o ano em Portugal e tiveram ecos no estrangeiro.

Primeiro filme português nomeado para os Óscares



O ano arrancou com Portugal nas bocas do mundo, e com os portugueses no Olimpo do cinema. Em janeiro, foram conhecidas as obras nomeados para os Óscares e, pela primeira vez na história da indústria, um filme português integrava a lista.



"Ice Merchants", de João Gonzalez, acabaria por não vencer o tão ansiado prémio, mas foi amplamente divulgado na imprensa internacional e colocou o mundo a olhar atentamente para o cinema de animação português.



O New Yorker falou numa curta-metragem que representa "um drama familiar" sobre "perda e conexão, sem usar palavras". "O filme tem um poder visceral, conseguido sobretudo pelo trabalho virtuoso de Gonzalez, um músico e compositor, além de produtor e realizador de animações", escreveu o jornal norte-americano.



Portugueses vestem capa de heróis e ajudam em missão de resgate na Turquia



Já em fevereiro, a realidade superou a ficção e os portugueses vestiram a capa de heróis numa história trágica. A 6 de fevereiro, um sismo devastou o sul da Turquia e o norte da Síria. Poucos dias depois, partiram de Portugal 53 elementos da Proteção Civil, GNR e emergência médica para apoiar os esforços de busca e salvamento.



O abalo, depois considerado pela Organização Mundial de Saúde como o "pior desastre natural num século na Europa", fez mais de 50 mil mortos nos dois países.



Em declarações à "Anadolu Ajansi", o comandante Carlos Herrera destacou uma missão complexa e reforçou a empatia que sentia por todos os afetados pelos sismos.



"É muito complicado o que os turcos estão a passar. É catastrófico e sentimo-nos tristes, mas, ao mesmo tempo, realizados e contentes por termos feito o que estava ao nosso alcance", referiu.



O português destacou também a eficácia dos cães que acompanharam a equipa de resgate. Os dois animais foram importantes a identificar possíveis sinais de vida que permitiram salvar várias pessoas, entre elas uma criança de dez anos.



"Violência religiosa inédita" no Centro Ismaelita de Lisboa espanta o mundo



No final de março, Portugal voltou a ser notícia no mundo mas desta vez não pelos melhores motivos.



A "ocidental praia Lusitana" mereceu grande destaque nos jornais internacionais devido a um ataque à faca que provocou a morte a duas mulheres, no Centro Ismaelita de Lisboa.



O Indian Express, da Índia, destacou mesmo a pouca frequência de crimes deste género. "Portugal não registou quaisquer ataques terroristas significativos nas últimas décadas. A violência religiosa é inédita", partilharam.



O crime foi noticiado pelo New York Times que realçou a posição do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmaram acreditar tratar-se de um "ato isolado", como seria confirmado pela Polícia Judiciária.

Português baleado e esfaqueado a salvar crianças em França



Manuel da Ponte levou o País a ser destaque na imprensa internacional. Aos 72 anos, o português enfrentou um homem armado que semeou o terror num parque infantil na pequena cidade de Annecy, França, a 8 de junho.



A rádio francesa RMC destacou o "gesto magnífico" do homem que foi "duplamente afetado".



"Foi inicialmente esfaqueado. E então, quando a polícia disparou, atingido por uma bala. Vítima dupla por um motivo: era quem estava mais perto do agressor", descreveram.



O tiro que o atingiu deixou o reformado natural de Vermoil, uma freguesia do município de Pombal, no hospital em estado crítico.



As notícias difundidas partilharam também o agradecimento do presidente francês Emmanuel Macron, que manifestou a sua "gratidão" e "orgulho" pelo feito do português e de outras pessoas que tentaram neutralizar o agressor.



Seita com jogador de futebol dinamarquês



A imprensa estrangeira também esteve atenta a Portugal em casos menos vulgares. A 13 de julho o desportivo espanhol Marca noticiava mais uma façanha "extravagante" do ex-Celta de Vigo, Pione Sisto.



O futebolista dinamarquês, de origem sudanesa e nascido no Uganda, foi notícia por comprar um terreno de 4,7 hectares em Oliveira do Hospital. Só por si esta compra não seria extraordinária, mas o relevante é que seria nesse local que se instalaria a seita do "Reino do Pineal".



"Uma seita liderada por um filósofo espiritual que quer ser independente de Portugal. Um território que quer seguir as próprias regras", lê-se no site do jornal de desporto.



O La Voz de Galicia partilhou a reação do jogador às informações que eram partilhadas em Espanha e na Dinamarca.



"É um dos muitos projetos espirituais, culturais e ecológicos a que dediquei o meu tempo e energia", disse Sisto, citado pelo jornal galego.



Jornada Mundial da Juventude: o evento que reuniu toda a atenção mediática



Se durante grande parte do ano alguns eventos pontuais iam atraindo os olhares dos estrangeiros curiosos, na primeira semana de agosto Lisboa foi quase o centro do mundo.



Com a receção da Jornada Mundial da Juventude, e a chegada de mais de quatro mil jornalistas a Portugal, era inevitável os noticiários atribuírem grande destaque ao maior evento da Igreja Católica.



Antes do arranque, o foco estava nos "escândalos sexuais" que tornavam o festival num "Woodstock católico agridoce", como escreveu a Reuters. "Vai assombrar o evento com um lembrete de quanto trabalho ainda é preciso fazer", partilhou a agência.



A YahooNews noticiou que era esperado um encontro entre o Papa Francisco e as vítimas de abusos, além de recordar, novamente, o relatório da Comissão Independente sobre os abusos.



Já durante o evento, a francesa AFP relatou a "multidão de peregrinos" que estavam na capital portuguesa. "Agitaram bandeiras, dançaram e cantaram", referiram.



Os jornais católicos italianos destacaram as mensagens do Sumo Pontífice, desde o convite "a sujar as mãos pelos pobres", à reportagem na Mouraria, o "bairro multiétnico onde as pessoas vivem em harmonia", ambos no Avveniere.



No L'Osservatore Romano, o apelo a que a Igreja seja de "Tutti, Tutti, Tutti" (Todos, Todos, Todos, em português).



Desporto português elogiado (e não foi o futebol)



A partida da comitiva portuguesa da Seleção Nacional de râguebi para França já estava envolta em grande entusiasmo, uma vez que era apenas a segunda participação dos Lobos no Mundial da modalidade.



Ainda assim, Portugal era apenas mais um dos 20 participantes, pelo que a imprensa estrangeira não dava particular atenção à, antes do arranque da competição, 16.ª melhor seleção.



Mas tudo mudou. Depois de duas derrotas, mas com boas exibições nos dois jogos, a imprensa anfitriã rendeu-se aos jogadores que, na grande maioria, não vivem do desporto.



"O râguebi total de Portugal, um dos preferidos do Mundial", escreveu o conceituado L'Equipe, depois da derrota no jogo inaugural, com a Austrália. O jornal francês destacou o jogo "conseguido" dos lobos.



Aos olhos dos jornalistas também não passaram despercebidos os milhares de portugueses que, nas bancadas, torciam pela seleção.



O Le Monde realçou um encontro com audácia e lembrou que Portugal chegou a conseguir a vantagem no marcador. "Início de jogo emocionante, viram a audácia ser recompensada com a finalização de Pedro Bettencourt", escreveram.



Antes do último encontro, contra a potência das Ilhas Fiji, a Eurosport France referiu que "os lusitanos, mesmo fora da disputa por um lugar na próxima fase, ainda têm um papel a desempenhar".



O desportivo francês tinha razão, já que Portugal fecharia com chave de ouro a participação no Mundial ao vencer o jogo e a garantir a primeira vitória dos lobos na prova.

A queda da maioria absoluta de António Costa



Até final do ano, Portugal ainda entrou nas manchetes do mundo por motivos menos dignos de aplausos.



A queda do Governo de António Costa teve ecos um pouco por todo o mundo, com os jornais a acompanhar o fim de uma era com mais de oito anos.



"A queda de António Costa significa problemas para as esperanças socialistas de chegarem ao topo da União Europeia. Ainda pode reclamar um cargo em Bruxelas, não seria a primeira vez que um funcionário da UE seria nomeado depois de estar envolvido num escândalo", escreveu o portal norte-americano Politico. "O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que vai dissolver a Assembleia e convocar novas eleições para 10 de março, em resposta à grave crise institucional provocada pela demissão do primeiro-ministro, o socialista António Costa, depois de o Ministério Público ter denunciado que vai ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça para determinar se cometeu algum crime na promoção de vários projetos no setor da energia", constou no espanhol El Pais.



Ainda em Espanha, o El Mundo destacou a história dos "75800 euros distribuídos entre caixas de vinho e estantes", que foram encontrados no gabinete de Vítor Escária.



O Faro de Vigo recordou a "investigação a António Costa por irregularidades na concessão de licenças para a exploração de lítio e produção de hidrogénio verde".



