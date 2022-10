Defesa de Musk diz que Twitter recusou nova oferta de 44 mil milhões de dólares

Os advogados de Elon Musk referiram esta quinta-feira que o Twitter está a recusar a proposta renovada de compra por 44 mil milhões de dólares e solicitaram a um tribunal de Delaware a suspensão do início do julgamento.

O CEO da Tesla apresentou a mesma oferta, já lançada anteriormente, para adquirir a rede social no início desta semana, para encerrar a prolongada disputa legal que começou quando Musk tentou desistir do acordo em abril, o que levou o Twitter a processar o empresário.

Representantes do Twitter não responderam imediatamente ao pedido de resposta, noticia a agência Associated Press (AP).

Na terça-feira, o Twitter anunciou o seu acordo para que o empresário Elon Musk adquira a rede social pelo mesmo valor acordado anteriormente.

"A intenção da empresa é fechar a transação por 54,20 dólares por ação", referiu na altura o Twitter, em reação a uma proposta do CEO da Tesla, enviada horas antes à empresa e à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Em reação à tentativa de Elon Musk de romper o acordo, o Twitter processou o bilionário, para tentar forçá-lo a cumprir o compromisso, num processo judicial que tem início de julgamento marcado para 17 de outubro.

Na quarta-feira, a juíza responsável pelo caso referiu que irá avançar para julgamento porque, até à data, nenhuma das partes tinha feito qualquer ação formal para impedi-lo.

Os advogados de Musk defenderam que o julgamento deve ser adiado, para dar mais tempo a Musk garantir o financiamento.

"O Twitter não aceitará um sim como resposta", pode ler-se no processo judicial assinado pelo advogado de Musk, Edward Micheletti.

"Surpreendentemente, eles insistiram em prosseguir com este litígio, imprudentemente colocando o negócio em risco e brincando com os interesses dos seus acionistas", destaca a defesa do bilionário.

Os advogados adiantaram ainda que os financiadores de Musk "indicaram que estão preparados para honrar os seus compromissos" e estão a trabalhar para fechar o acordo até 28 de outubro, cerca de uma semana depois do julgamento.

É provável que a empresa com sede em São Francisco, nos EUA, esteja à procura de garantias por parte de Elon Musk, sobre a real intenção para a compra e se este não voltará a recuar, acrescenta a AP.

Twitter e Musk tinham acordado anteriormente o negócio de compra da empresa, mas o bilionário voltaria atrás na transação, argumentando que tinha encontrado uma violação material de várias disposições do acordo, incluindo o número de contas falsas contabilizadas pela empresa.

Nas últimas semanas, Musk também criticou o Twitter por ter compensado o ex-chefe de segurança, Peiter Zatko, sem o seu consentimento, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Zatko, por sua vez, denunciou que a rede social escondeu informações relevantes dos reguladores sobre as suas deficiências na defesa cibernética e o número de contas falsas.

O SEC publicou na terça-feira um documento enviado por Musk, onde refere que o magnata "pretende proceder ao encerramento da operação contemplada no acordo de incorporação em 25 de abril de 2022, nos termos e nas condições nele estabelecidas".

Além disso, segundo o documento, Musk também condiciona a finalização do negócio ao encerramento do processo judicial aberto pelo Twitter, bem como a suspensão de todos os procedimentos em andamento relacionados com esta questão.

No entanto, o documento entregue por Musk não oferece uma data específica para a consumação do acordo, que já conta com a aprovação dos acionistas do Twitter.

Mesmo perante a novela mediática, a batalha judicial e a turbulência económica, os acionistas da empresa responderam afirmativamente à compra por Elon Musk, em 13 de setembro.

As ações do Twitter caíram 1,91 dólares, ou 3,7%, encerrando nos 49,39 dólares esta quinta-feira, no segundo dia de queda das ações, após um aumento de mais de 22% na terça-feira, na sequência da oferta renovada por parte de Musk para comprar a empresa.