Elton John vai doar um milhão de dólares (quase um milhão de euros) para ajudar no combate aos incêndios que estão a destruir parte da Austrália. O anúncio foi feito durante o concerto que deu esta terça-feira, em Sidney.



"É um desastre absoluto. Houve pessoas que perderam a vida a salvar as suas casas, há pessoas a perderem as suas vidas e as suas casas. Há o sofrimento dos animais, que perderam os seus habitats naturais", começou por dizer Elton John, durante o espetáculo.





O músico junta-se assim à vasta lista de artistas internacionais que estão a ajudar os bombeiros e organizações australianas a combater os incêndios."Ver os incêndios na Austrália deixou-me o coração partido. Esta tragédia levou vidas, casas, e devastou tanta vida selvagem. No meu espetáculo, em Sidney, prometi um milhão de dólares para apoiar o a Associação Bushfire Relief Fund. Deus abençoe a Austrália", pode ler-se na publicação do artista, no Instagram.