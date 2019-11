Dengue dispara 540% no Brasil e mata mais de 700 pessoas

Depois de um ano relativamente tranquilo em 2018, a Dengue disparou este ano no Brasil para números assustadores e está a promover uma verdadeira matança no país.



De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, pelo menos 710 pessoas morreram de Janeiro até ao passado dia 2 de Novembro em todo o país, um aumento de 540% na mortalidade em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 2018, de Janeiro a Dezembro, o Brasil registou oficialmente 132 mortes provocadas pela doença. Além das 710 já confirmadas até ao início deste mês, outras 371 estão sob suspeita, aguardando novas análises que confirmem a causa do óbito.

As regiões mais afectadas este ano são os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Do total de mortes confirmadas, 256 ocorreram no estado paulista, que no ano passado registou apenas seis óbitos, mas que em 2019 vive um dos piores surtos da sua história, pois circulam mais de um tipo de vírus e a maioria da população não está imune aos novos tipos.

Ao todo, desde o início do ano, já foram notificados por todo o Brasil um milhão e meio de casos de Dengue, contra 223 mil no mesmo período de 2018.As autoridades estimam que, infelizmente, esse número vá subir substancialmente, pois o período das chuvas, quando o mosquito transmissor da doença, o Aedes Aegypt, mais prolifera, começa no final deste mês.