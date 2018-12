Deputado sérvio segue movimento francês dos coletes amarelos e protesta no parlamento

Os "coletes amarelos" franceses já têm seguidores na Sérvia.

Os "coletes amarelos" franceses têm seguidores na Sérvia: um deputado da oposição vestiu esta terça-feira um para protestar no parlamento contra os preços da gasolina no seu país."Queremos preços normais para a gasolina ou haverá coletes amarelos nas ruas de Belgrado e da Sérvia", avisou Bosko Obradovic, líder do partido da direita nacionalista Dveri.Bosko Obradovic salientou que o Presidente francês, Emmanuel "Macron, grande amigo" do seu homólogo sérvio, Aleksandar "Vucic, negociou com os 'coletes amarelos' que pegaram fogo a metade de Paris, ao passo que o poder [sérvio] não quis falar com os seus cidadãos que tinham pacificamente expressado o seu descontentamento em relação aos preços da gasolina".Em junho passado, o aumento do preço da gasolina na Sérvia provocou um breve movimento de contestação em diversas cidades, que se traduziu em bloqueios de estrada.