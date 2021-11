Três deputados britânicos foram acusados de beber demais numa viagem de trabalho a Gibraltar, num novo escândalo que está a abalar a política britânica.David Linden e Drew Henry, do Partido Nacionalista Escocês, e Charlotte Nichols, do Partido Trabalhista, foram convidados para visitar as tropas no ‘Rochedo’, mas começaram a beber ainda no aeroporto e continuaram no avião, onde foram rudes com a tripulação.