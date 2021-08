Descarrilamento no Caminho-de-Ferro de Luanda provoca um ferido e danos na linha

O descarrilamento de um comboio do Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) provocou hoje ferimentos numa pessoa e danificou 60 metros da linha, informou a empresa.

Uma nota refere que o acidente ocorreu às 11:00, com o comboio que fazia o serviço de manutenção da linha férrea no quilómetro 328+100, entre as localidades de Cambunze e Kinzenga, município de Cacuso, província de Malanje.

O documento sublinha que do descarrilamento resultou o tombo da locomotiva e da carruagem de apoio, havendo a lamentar entre a tripulação o ferimento ligeiro de um dos técnicos, que foi socorrido no hospital regional de Malanje.

Apesar do acidente, salienta a nota, a circulação ferroviária entre as duas províncias não fica interrompida e os comboios vão circular no local com as devidas precauções regulamentares.

As causas do acidente ainda não estão identificadas, estando a caminho do local uma comissão de inquérito, para apurar o que esteve na origem do desastre, e uma equipa técnica para dar início aos trabalhos de retirada do material acidentado.

O CFL, com uma extensão de 479 quilómetros, liga as províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malanje.