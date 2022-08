Destroços de navio da I Guerra Mundial encontrados 105 anos depois

Destroços do navio de guerra USS Jacob Jones, dos EUA, que afundou ao largo da costa da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, foram descobertos por um grupo de mergulhadores britânicos, no passado dia 11 de agosto. Foi o primeiro contratorpedeiro norte-americano a ser afundado, atingido por um submarino alemão, e morreram 64 dos 110 tripulantes.

Passados mais de 100 anos, um grupo de perito em mergulho encontrou os destroços a 120 metros de profundidade, segundo a publicação feita na página de Facebook de Steve Mortimer, um dos mergulhadores. "Estamos entusiasmados por anunciar que identificámos o naufrágio do USS Jacob Jones, o primeiro destruidor dos EUA a ser afundado pela ação inimiga", escreveu.

De acordo com o jornal Navy Times, a história do naufrágio de Jacob Jones é "um conto dramático". O navio afundou em oito minutos, depois de efetuar operações de salvamento em toda a Europa. Quando o incidente ocorreu, o comandante do embarcação, Stanton Kalk, "sacrificou a vida" para ajudar e colocar os tripulantes em botes salva-vidas.



A "interessante viragem dos acontecimentos", refere o jornal, aconteceu quando o capitão alemão do U-53, que tinha atacado o Jacob Jones, contactou por rádio a base americana mais próxima e os alertou sobre os marinheiros que precisavam ser salvos. As operações de salvamento foram conduzidas por navios de guerra britânicos.





Steve, que na publicação partilhou uma imagem dos destroços encontrados, agradeceu "a toda a equipa de mergulho e à tripulação por terem tornado isto possível. Em particular, um enorme agradecimento a Mark Dixon por nos ter levado até lá e regressado em segurança. Nada foi removido do local do naufrágio e estaremos em contacto com a Embaixada dos EUA nos próximos passos".