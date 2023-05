Detido homem que matou quatro pessoas após ataque com faca e espingarda no Japão

Um homem, de 31 anos, foi detido esta sexta-feira por matar quatro pessoas na província de Nagano, no Japão. O suspeito é o filho do presidente do concelho municipal de Nakano, avança a agência Reuters.As autoridades locais foram acionadas esta quinta-feira depois de receberem o alerta de que uma mulher tinha sido esfaqueada perto da autarquia de Nagano. Quando chegaram ao local, o autor do crime efetuou disparos com uma espingarda, tendo acabado por matar dois agentes das polícias.Uma mulher idosa, vítima do ataque, também não resistiu aos ferimentos e morreu. Após cometer os crimes, o indivíduo barricou-se dentro de uma casa, onde esteve escondido por mais de 12 horas.As motivações para o crime continuam por apurar. O governo japonês veio a público e deu as condolências às famílias das vítimas."Rezamos pelas almas dos falecidos e expressamos as nossas sinceras condolências às famílias enlutadas. A polícia está a investigar para descobrir o quadro do incidente", disse aos jornalistas o porta-voz do Governo, Hirokazu Matsuno, citado pela agência Aljazeera.