Detidos dois suspeitos de assassinar empresário indiano em Cabo Verde

A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde deteve os dois suspeitos de assassinar a tiro um empresário indiano na cidade da Praia, que estavam foragidos há mais de uma semana, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, aquela força policial cabo-verdiana avançou que a detenção aconteceu numa operação de "caça ao homem", ocorrida após informações recolhidas e vigilâncias apertadas de equipas da Direção Central de Investigação Criminal.

A operação aconteceu na noite de sábado e os dois suspeitos foram detidos no interior da ilha Santiago, na localidade de Ponta Verde, no concelho de São Miguel.

Os dois jovens são suspeitos de, na noite de 19 de agosto, assassinar a tiro um empresário indiano, de 49 anos, no bairro de Achada Grande Frente.

A imprensa cabo-verdiana avançou que homem foi assassinado com dois tiros na sequência de um assalto à porta de um armazém nessa zona industrial da cidade da Praia.

Fontes próximas da empresa disseram à Inforpress que o empresário foi surpreendido por um grupo de homens, quando estava na companhia da mulher e de um filho menor do casal.

A vítima ainda foi socorrida no local e transportada para o hospital, onde acabou por morrer.

A PN informou que os suspeitos foram identificados, mas estavam em fuga, e pediu a colaboração da população para os localizar.

Na mesma operação de sábado à noite, a política cabo-verdiana adiantou ainda que deteve outras pessoas, incluindo um homem procurado pelo envolvimento no homicídio de um jovem, também na cidade da Praia.

Neste outro caso de assassinato a tiro e com faca, que aconteceu um dia antes em Tira Chapéu, três homens suspeitos ficaram em prisão preventiva após serem ouvidos em tribunal.

Durante a operação de sábado, as autoridades cabo-verdianas apreenderam ainda, entre outros artigos, uma arma de fogo, supostamente utilizada no assassinado do cidadão indiano, bem como a viatura utilizada pelos fugitivos.

Os detidos vão ser agora apresentados ao tribunal para aplicação das medidas de cação.