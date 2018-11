Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas feridas após ataque com ácido clorídrico em bar em França

Incidente aconteceu em Marselha.

21:02

Dez pessoas ficaram feridas este sábado depois de terem sido atacadas com ácido clorídrico num bar em Marselha, em França.



Segundo avança a imprensa francesa, uma mulher, que terá distúrbios psiquiátricos, usou uma garrafa de spray para atacar.



Quatro das vítimas foram tratadas no local pelos bombeiros e as outras seis tiveram de ser transportadas para o hospital.



As razões do ataque ainda não são conhecidas. A atacante foi detida.