Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de três anos com ferimentos graves após ataque com ácido

Polícia está a investigar o caso, em Worcester, Inglaterra.

12:29

Um menino de três anos ficou gravemente ferido este domingo após um ataque com ácido numa loja em Worcester, Inglaterra.



Segundo oficiais da polícia de West Mercia, que divulgou imagens de três homens que "podem ter informações vitais para a investigação", o ataque terá sido deliberado.



De acordo com o jornal britânico Metro, o menino foi transportado para o hospital, onde está a ser tratado devido a queimaduras graves no braço e no rosto.



O incidente aconteceu no Shrub Hill Retail Park, em Tallow Hill, pelas 14h15 deste sábado.



A polícia está a investigar o caso, mas um homem de 39 anos já foi detido, suspeito de conspiração para cometer o crime.