Menina de 16 anos ataca jovem com ácido por ele não querer namorar

Rapaz ficou com sequelas permanentes na cara e no peito.

10:13

Uma jovem do Bangladesh atirou ácido à cara de um rapaz de 17 anos em Dhaka, depois deste ter rejeitado o pedido de namoro da jovem.

Imagens divulgadas mostram Mahmudul Hasan Maruf deitado numa maca do hospital com a cara cheia de lesões devido ao ataque. O jovem bengali ficou ainda com ferimentos no peito. Segundo os médicos, ficará com sequelas permanentes.

De acordo com os meios de comunicação locais, o rapaz estava a voltar para casa depois de ter saído com amigos quando foi confrontado pela jovem. A rapariga, de 16 anos, já tinha confessado o seu amor por Mahmudul, que a tinha rejeitado. Naquele dia, a jovem voltou a insistir que queria namorar com Mahmudul e este voltou a negar, pelo que prontamente a rapariga o atacou com ácido.

Segundo a polícia a jovem responsável, assim como a mãe desta, já foram detidas e serão interrogadas em breve.