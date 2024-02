Dezenas de milhares de pessoas protestam contra governo de Viktor Orbán após polémico perdão em caso de abuso infantil

Katalin Novák. A

a conservadora, de 46 anos

Judit Varga, também se demitiu na sequência do caso.

Dezenas de milhares de cidadãos protestaram em Budapeste, Hungria, contra o Governo chefiado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, esta sexta-feira, relatou a agência Reuters.Em causa está o escândalo motivado pelo perdão concedido pela presidente demissionária da Hungria a um homem condenado como cúmplice num caso de abuso infantil. O protesto, convocado por nove influenciadores digitais, é a maior manifestação contra o executivo do conservador Viktor Orbán em anos.A polémica sobre o perdão concedido em abril de 2023 despoletou contestação na semana passada contra a presidente aliada de Viktor Orbán demitiu-se no sábado. "Cometi um erro", admitiu no sábadoA ministra da Justiça da Hungria,O Fidesz, partido no poder há dez anos, deverá reagir este sábado aos protestos.