Diana rejeitou nomes para William e Harry. Apostadores acreditam que Meghan escolha um deles

Expectativa para conhecer o nome do bebé real cresce à medida que o nascimento se aproxima.

19:28

Todos os olhos estão postos em Meghan Markle e no Príncipe Harry que estão prestes a ser pais pela primeira vez. O nome do bebé real é uma incógnita e são muitos os que tentam adivinhar qual será a escolha dos duques de Sussex.Há quem esteja a apostar que um dos dois nomes rejeitados pela Princesa Diana para os filhos, William e Harry, poderá vir a ser do bebé real que pode nascer a qualquer momento.

No livro de Andrew Morton, 'Diana: a verdadeira história - nas suas próprias palavras', ele afirma que a princesa rejeitou dois nomes alternativos para os filhos. "A alternativa era Arthur e Albert. Não, obrigado", terá dito, segundo o autor da obra, a Princesa do Povo.

Mesmo não tendo sido escolhidos como primeiros nomes, ambos fazem parte dos títulos dos dois príncipes. William é William Arthur Philip Louis e Harry é Henry Charles Albert David.

Assim como o Henry usa o nome Harry, Meghan também usa o seu nome do meio. A duquesa de Sussex nasceu Rachel Meghan Markle.



Os apostadores acreditam que o bebé real poderá vir a chamar-se Albert ou Arthur.