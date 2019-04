Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vidente afirma: "O espírito de Diana sabe que o bebé de Harry e Meghan é um rapaz"

Jayne Wallace garante ainda que os duques de Sussex vão voltar a ser pais brevemente.

16:04

A vidente Jayne Wallace afirmou que o espírito da falecida princesa Diana sabe que o filho de Harry e Meghan - cujo nascimento está previsto para este primavera - é um rapaz, e que não será filho único, uma vez que a duquesa de Sussex deverá voltar a engravidar pouco tempo depois de dar à luz.



Em declarações ao jornal Express, a mulher garante que são estas as convicções da alma de Diana, que se revê no percurso da nora na Casa Real britânica.



"A Meghan vai ter um menino e logo a seguir poderá ter uma menina. Ela está a passar por um momento difícil e não se sente apoiada pela família. Mas ela tem uma personalidade muito parecida com a de Diana, que era forte e uma boa mãe", disse em declarações ao jornal Express.



Jayne afirma ainda que a norte-americana vai optar por manter a educação do filho em "segredo" para evitar passar pelo mesmo escrutínio a que Diana foi submetida com os dois filhos. "Ela vai passar por um período difícil agora quando o filho nascer", conta.



Apesar de os duques de Sussex ainda não terem revelado o sexo do bebé, rumores na imprensa britânica assumem que estes já sabem se o primogénito é menino ou menina, preferindo "surpreender o povo".