Dieta leve e simples. Os segredos da alimentação de Isabel II

O que imagina ser uma "dieta real"? Se se basear na da Rainha Isabel II de Inglaterra, não espere grandes banquetes.As cozinhas do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor - as residências reais - têm chefs de cozinha que preparam as refeições preferidas da monarca.Isabel desfrutava de uma dieta leve e simples. Apreciadora da comida tradicional britânica e francesa, tinha preferência por ingredientes frescos do Reino Unido, como o salmão do rio Dee (que atravessa partes do País de Gales e de Inglaterra).As refeições da majestade eram ricas em proteínas leves, vegetais e frutas com alto teor de antioxidantes.

Segundo a revista Hello!, a Rainha Isabel II começa o dia com uma chávena de chá earl grey e uns biscoitos, segue-se o pequeno-almoço: iogurte com cereais ou torradas com marmelada, por vezes opta por peixe fumado.



Iniciava o almoço com um aperitivo de gin com dubonnet (um aperitivo à base de vinho) e uma proteína leve. A Rainha evitava alimentos pesados na sua refeição do meio-dia.



O chá "das cinco" continua a ser earl grey com bolachas de chocolate e bolo de gengibre. Salmão fumado, ovo e pepino eram os ingredientes escolhidos para as tradicionais sandes do chá.



Os gostos da monarca para o jantar eram variados e incluíam uma combinação de carne ou peixe e vegetais.





"Para um prato principal adorava caça, coisas como bife irlandês com molho de whisky e cogumelos, especialmente se fizéssemos com carne de veado", revelou o chefe de cozinha Darren McGrady.Para a sobremesa, diz-se que a Rainha gostava dos morangos de Balmoral, na Escócia - onde morreu esta quinta-feira - e pêssegos brancos cultivados no Castelo de Windsor, em Inglaterra. Bolo de chocolate, também, era uma das opções para terminar as refeições.Isabel II foi a monarca britânica há mais tempo no trono. Morreu aos 96 anos.