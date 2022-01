Direita italiana pede a Berlusconi que oficialize candidatura a Presidente

Os principais partidos italianos de direita apelaram esta sexta-feira ao ex-primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, para que oficialize a sua candidatura a Presidente da República, a 10 dias do início da votação para a chefia de Estado.

Os dirigentes destes partidos reuniram-se hoje na residência do magnata, Villa Grande, para traçarem uma estratégia conjunta para a eleição do novo chefe de Estado, através da votação no parlamento, cargo a que é apontado também Mario Draghi, atual primeiro-ministro.

Participaram na reunião, além de Silvio Berlusconi, os parceiros da extrema-direita - Matteo Salvini, da Liga, e Giorgia Meloni, dos Irmãos de Itália - bem como líderes de outros partidos com uma expressão mais reduzida como Lorenzo Cesa, do democrata-cristão UDC (centro-direita).