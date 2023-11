A direita espanhola não se conforma com o acordo de amnistia negociado entre o PSOE e os independentistas catalães em troca da investidura de Pedro Sánchez. Depois das manifestações nas ruas, Vox e PP avançam agora para a via judicial e legislativa para tentar bloquear a medida.





O Vox apresentou esta terça-feira uma queixa formal no Supremo Tribunal contra Sánchez, o líder independentista catalão Carles Puigdemont, o PSOE e o Junts por prevaricação, encobrimento de delitos, usurpação de funções do Poder Judicial e negociações proibidas a funcionários públicos. O partido de Santiago Abascal pede ainda a suspensão cautelar do debate de investidura de Sánchez, marcado para esta quarta e quinta-feira, de forma a “evitar a plena execução dos delitos denunciados”.