O forte ataque lançado quinta-feira pelo líder do PP, Pablo Casado, ao Vox e ao seu líder, Santiago Abascal, durante a discussão da moção de censura contra o governo socialista, deixou o partido de extrema-direita em estado de choque. Apanhado de surpresa, Abascal viu esfumar-se o sonho da união das direitas e ficou completamente isolado no plano político em Espanha.





Há muito que Casado vinha a ser pressionado pelos barões do partido a marcar distâncias em relação a Abascal, com quem mantinha uma boa relação pessoal, e aproximar-se mais do centro para recuperar o eleitorado tradicional do partido, incomodado com a aproximação do PP à extrema-direita. Casado escolheu fazê-lo no pior momento para Abascal e o Vox, durante a discussão da moção de censura apresentada pela extrema-direita, que acabou por ser esmagada no Parlamento pela maior margem de sempre: 52 votos a favor (todos do Vox) e 298 contra (todos os restantes partidos).