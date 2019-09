Disney doa mais de um milhão de euros para recuperação das Bahamas

A Walt Disney Company anunciou esta quarta-feira que vai doar mais de um milhão de euros para ajudar na recuperação das Bahamas, depois de o furacão ter atingido e devastado a área.

A empresa disse em comunicado que a Disney está comprometida em ajudar os moradores das Bahamas a "reconstruir as suas casas, comunidades e meios de subsistência". Além dos alimentos e suplementos, o compromisso incluiu a ajuda às agências sem fins lucrativos que lideram os esforços de recuperação.

A doação é liderada pela Disney Cruise Line, que tem várias ligações com as Bahamas.

"As Bahamas são um lugar tão especial para nós e para os nossos convidados, e assistimos à devastação criada pelo furacão com preocupação e mágoa", disse o presidente da Disney Cruise Line Jeff Vahle no comunicado.

"Estamos com o povo das Bahamas e especialmente com aqueles em Ábaco e Grande Bahama, enquanto se recuperam da pior tempestade que já atingiu as Bahamas. À medida que as necessidades dessas comunidades são avaliadas, estamos preparados para ajudar nos esforços de assistência e recuperação por meios de financiamento e fornecimento de suplementos aos membros das nossas tripulações das Bahamas."

O furacão Dorian atingiu 300 km/h e a sua passagem causou a morte a sete pessoas e a destruição de várias casas, empresas e outros edifícios.