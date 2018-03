Dispara contra a polícia e faz reféns em supermercado no sul de França

Cerco policial montado em Trèbes. Pelo menos um polícia ficou ferido.

10:50

As autoridades estão a cercar um supermercado em Trèbes, no sul de França, onde ocorreu um tiroteio e estão mantidos reféns, avança a AFP. O Ministério do Interior já confirmou que está uma operação em curso.





?? Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ?? pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 23, 2018



Segundo os meios de comunicação locais, tratam-se de um homem que dispararou contra um carro da polícia militar francesa e se pôs em fuga.



Um polícia, que estava com mais dois colegas foi atingido. Em seguida, o mesmo suspeito fugiu para o Super U, um supermercado local, e barricou-se no interior, fazendo reféns.



Também a Câmara Municipal de Aude confirmou a operação policial no local.





[OPERATION POLICE]

?? Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ??

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) March 23, 2018