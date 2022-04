Divulgadas imagens inéditas dos momentos vividos no set do filme "Rust" após Alec Baldwin disparar arma

no estado americano do Novo México,

"Tenho uma notícia muito infeliz para lhe contar. Ela não sobreviveu", disse um dos polícias.



Halyna Hutchins. Hutchins foi atingida a tiro por uma arma que Baldwin disparou durante um ensaio de um tiroteio no filme "Rust".

As filmagens divulgadas pelo gabinete da polícia do Condado de Santa Fé,mostram o produtorAlec Baldwin sentado com dois polícias a reagir à morte da diretora de fotografiaNesse momento, o ator de 64 anos disse "Não!" antes de pôr a mão sobre a boca e de se sentar em silêncio.As bodycams das autoridades mostram imagens inéditas após o tiroteio na gravação do filme "Rust", com o momento em que Halyna Hutchins é socorrida no local.O xerife da polícia Adan Mendoza salientou que há ainda a possibilidade do uso de munições reais num cenário de outro filme gravado uns meses antes do início da produção de "Rust"O departamento divulgou recentemente todos os ficheiros relacionados com a investigação que decorre sobre as filmagens, incluindo gravações em vídeo de Baldwin a pegar num revólver.