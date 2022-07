DJ britânico Tim Westwood acusado de ter relações sexuais com uma menina de 14 anos

O DJ e apresentador britânico Tim Westwood é acusado de ter tido relações sexuais com uma menina de 14 anos quando tinha 30 anos, revelou quarta-feira uma investigação conjunta do diário britânico The Guardian e da BBC."Sento-me aqui hoje e enfrento aquilo de que tenho fugido durante muito tempo", revelou a vítima, que alega que as situações aconteceram em várias ocasiões no início dos anos 90, quando a idade de consentimento em Inglaterra e no País de Gales era, como é agora, de 16 anos.O novo testemunho faz parte da investigação conjunta do The Guardian e da BBC que levanta novas questões sobre o comportamento do ex-DJ da Radio 1.Tim Westwood, que agora tem 64 anos, foi acusado por várias mulheres em abril de ter abusado da sua posição para se aproveitar sexualmente delas. O britânico negou as acusações.O jornal The Guardian, numa investigação conjunta com a BBC News, recolheu os testemunhos de sete mulheres que alegam ter sido assediadas por Westwood quando eram jovens. O caso mais antigo remonta a 1992, e o mais recente terá ocorrido em 2017.Depois de ouvir os testemunhos destas outras pessoas, a vítima que agora veio a público sentiu-se na obrigação de contar a sua própria história de abusos sexuais por parte do apresentador.