DJ da música 'I Like To Move It' popularizada no filme Madagáscar encontrado morto em Miami

'I Like To Move It'

A morte do produtor musical surge menos de um mês depois de ter sido detido por uma acusação de abuso sexual.



O artista norte-americano ganhou reconhecimento na década de 1990, com o tema musical 'I Like To Move It', lançado com o nome artístico Reel 2 Real.







O DJ da músicapopularizada no filme Madagáscar, Erick Morillo, foi encontrado morto esta segunda-feira de manhã em Miami, nos EUA.O artista tinha 49 anos.