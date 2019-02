Dois jogadores feridos em incêndio nas instalações do clube brasileiro Bangú

Fogo começou por causas ainda não apuradas no final do treino.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 11.02.19

Três dias depois de 10 jogadores das categorias de base terem morrido num incêndio que destruiu o dormitório do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, um outro sinistro feriu dois jogadores, desta feita do Bangu, outro clube que disputa o campeonato fluminense.



De acordo com as informações avançadas pelo clube, nenhum dos atletas corre risco de morte, mas um deles estava na noite desta segunda-feira internado numa Unidade de Tratamento Intensivo, por ter inalado grande quantidade de fumo e apresentar sequelas nas vias respiratórias.

O incêndio aconteceu no alojamento de atletas do centro de treino Comissão Desportiva da Aeronáutica (CDA), na zona oeste do Rio de Janeiro, onde o Bangu treinava. O fogo começou por causas ainda não apuradas no final do treino, quando os jogadores do Bangu foram descansar nos quartos do alojamento.

Ainda de acordo com as informações prestadas pelos militares que controlam aquelas instalações desportivas, o sinistro afetou apenas um dos quartos onde estavam os jogadores, e durou pouco mais de 10 minutos. Os próprios soldados da Força Aérea dominaram as chamas e levaram os dois feridos para o hospital.

Na tragédia de sexta-feira, as labaredas deflagraram às 5 da madrugada, quando 24 adolescentes com idades entre os 13 e os 17 anos dormiam, o que impediu a reação e fuga de 10 deles, tanto pelo fumo altamente tóxico que tomou conta do alojamento, todo feito com contentores metálicos, quanto porque muitas portas emperraram com o intenso calor e não abriram.



Dos três atletas feridos, dois deles continuavam no final da noite desta segunda-feira internados, um deles, Jonatan Ventura, em estado grave.