Dois mortos e seis feridos em tiroteio na Nova Zelândia

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas, três delas com gravidade, esta quarta-feira, num tiroteio em Auckland, na Nova Zelândia.A polícia neozelandesa respondeu ao disparo da arma de fogo e isolou várias ruas no centro da cidade e reconheceu, em comunicado, que o incidente foi significativo, tendo pedido à população para evitar a área.O superintendente da polícia local, Sunny Patel, confirmou a morte do atirador e de mais duas pessoas na sequência de tiros de arma de fogo no centro da cidade, na manhã de quinta-feira (7h22 locais).O tiroteio ficou circunscrito a um edifício em construção. Uma grande presença policial permaneceu na área e vários serviços de emergência foram acionados."O grave incidente esta manhã [de quinta-feira] está contido a um prédio em construção em Queen Street. A polícia pede à população que evite a área inferior da Queen Street e que aqueles que estão nos prédios do centro da cidade permaneçam no seu interior", esclarece o comunicado.O incidente ocorreu no momento em que muitas equipas de futebol se reuniam para o Campeonato do Mundo Feminino da FIFA. O jogo de abertura está marcado para quinta-feira entre a Nova Zelândia e a Noruega.

Em conferência de imprensa, o chefe de Governo vincou também que o mundial feminino de futebol se vai desenrolar como até agora previsto, não havendo qualquer alteração no nível de ameaça à segurança nacional.

"Os habitantes de Auckland podem ter certeza de que a polícia neutralizou a ameaça e não está a procurar mais ninguém no âmbito do incidente. A segurança dos neozelandeses é a nossa prioridade", salientou.

Chris Hipkins referiu ainda que "não houve qualquer motivação política ou ideológica" para os tiros, disparados com uma 'shotgun' a partir dos andares mais elevados de Queen Street, e agradeceu à polícia pelo "ato heroico" de conter o incidente.

O campeonato do mundo feminino disputa-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália, com a seleção portuguesa a participar pela primeira vez na competição.

Portugal, que compete no Grupo E, sediado na Nova Zelândia, estreia-se na prova no domingo, frente aos Países Baixos, a partir das 19:30 locais (08:30 de Lisboa), em Dunedin, antes de jogar com o Vietname em 27 de julho, a partir das 19:30 locais (08:30 de Lisboa), em Hamilton, e de defrontar os Estados Unidos em Auckland, em 01 de agosto, a partir das 19h00 (08h00 de Lisboa).