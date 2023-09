Dois mortos em nova vaga de ataques russos à Ucrânia

Duas pessoas morreram depois de mais um nova vaga de ataques aéreos e bombardeamentos russos na Ucrânia durante a noite, na região de Kherson, informaram esta segunda-feira as autoridades ucranianas.De acordo com a Reuters, o governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse que um homem de 72 anos e uma mulher idosa foram mortos num ataque russo e que outras três pessoas ficaram feridas.O governador de Kherson informou ainda que quatro pessoas ficaram feridas num ataque de drone à cidade de Beryslav. "Os ocupantes atacaram deliberadamente um local com muita gente, lançando explosivos perto da estação de autocarros local", disse.Segundo o governador da região de Odessa, Oleh Kiper, o distrito de Izmail, onde se situam os portos do rio Danúbio utilizados para exportação de cereais, foi alvo de um ataque de drones. Kiper informou também que 11 drones foram destruídos em ataques na região.