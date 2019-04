Katia Aveiro também utilizou as redes sociais para manifestar o seu apoio à família das 29 vítimas do acidente.

Dolores e Katia Aveiro manifestaram uma profunda tristeza pelas 29 vítimas mortais do acidente de autocarro que assolou o Caniço, na Madeira.A mãe e a irmã do internacional português Cristiano Ronaldo utilizaram as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio às famílias das vítimas da tragédia.