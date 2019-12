Donald Trump acusado por abuso e obstrução no caso das pressões à Ucrânia

Abuso de poder e obstrução ao Congresso. São estes os dois "crimes ou delitos graves" pelos quais o presidente dos EUA será julgado no Congresso no âmbito do processo de destituição movido pelos democratas por causa das pressões à Ucrânia para investigar o rival democrata Joe Biden.

As acusações contra Trump foram ontem anunciadas pelo líder da Comissão de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes, o democrata Jerry Nadler. A primeira acusação, de abuso de poder, está diretamente relacionada com as pressões à Ucrânia e aquilo que os democratas consideram como abuso do cargo para solicitar interferência estrangeira nas eleições. "Trump usou os poderes da Presidência de uma forma que comprometeu a segurança nacional e abalou a integridade do processo democrático. Ao agir desta forma, ignorou e prejudicou os interesses nacionais", afirmou Nadler.

Já a secunda acusação está relacionada com a recusa da Casa Branca em colaborar com a investigação. "Nunca na História dos EUA um presidente tinha desafiado uma investigação de destituição ou procurado obstruir ou travar a capacidade de investigação da Câmara dos Representantes", diz a acusação.

Se os artigos forem aprovados na Câmara dos Representantes, na próxima semana, Trump será julgado no Senado em janeiro. "O presidente vai rebater estas acusações falsas e espera ser completamente exonerado", disse ontem a Casa Branca.