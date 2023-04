Donald Trump já está em Nova Iorque para se apresentar amanhã no tribunal de Manhattan

Donald Trump, o antigo presidente dos Estados Unidos da América, aterrou, esta segunda-feira, em Nova Iorque no aeroporto LaGuardia, avança a Reuters. O republicano apresenta-se esta terça-feira no tribunal de Manhattan para conhecer as respetivas medidas de coação. Está acusado do pagamento de 130 mil dólares a uma atriz pornográfica aquando as eleições presidenciais de 2016, entre outros crimes. O estado norte-americano tomou medidas de segurança redobradas dada a chegada do antigo líder político, uma vez que são esperadas manifestações conduzidas por apoiantes. Alguns dos seguidores de Donald Trump esperam pelo candidato às eleições de 2024 perto da Trump Tower.Trump é o primeiro ex-presidente norte-americano a enfrentar acusações criminais. Para esta sessão em tribunal, os advogados de defesa do republicano avançaram com um recurso para impedir que a gravação fosse transmitida.