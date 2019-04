Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump tentou afastar Mueller da investigação ao alegado conluio com a Rússia

Documento indica 11 situações em que o presidente terá tentado entravar a Justiça.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A versão censurada do relatório da comissão Mueller sobre as ligações suspeitas entre Donald Trump e a Rússia foi esta quinta-feira divulgada e a polémica que o presidente diz estar encerrada ameaça aumentar nas próximas semanas.



As 450 páginas de texto, com muitos excertos apagados, permitem verificar que Mueller descreve 11 situações em que Trump ou a sua campanha tentaram entravar o livre curso da Justiça, o que configura crime.



Entre outros casos, Trump quis afastar Robert Mueller, temendo o que poderia descobrir. O relatório cita mesmo o que terá dito ao saber que Mueller tinha sido indigitado para chefiar a investigação: "Meu Deus! Isto é terrível. É o fim da minha presidência. Estou tramado."



Apesar de o relatório frisar que não ficou afastada a possibilidade de obstrução à Justiça, antes de divulgar o texto, o procurador-geral, William Barr, fez questão de dizer que ficou provado que Trump e a Casa Branca "colaboraram totalmente" com os investigadores e que o presidente "não cooperou" com a Rússia num esquema para manipular as presidenciais de 2016.



Na verdade, o texto documenta inúmeros contactos suspeitos e refere que Trump e o filho recusaram prestar depoimento aos investigadores.



PORMENORES

Trump declara "game over"

Donald Trump publicou uma mensagem com a frase "game over", fim do jogo, considerando que o relatório o iliba inteiramente de conluio com a Rússia.



Acesso à versão integral

A senadora democrata Kamala Harris disse que o Congresso dos EUA deve ver a versão integral do relatório para decidir se toma ações contra Trump.



Indícios de crime

O relatório frisa que a obstrução à Justiça é um crime mesmo quando a investigação em causa é inconclusiva, deixando pistas abertas para acusar Trump.