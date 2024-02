Dourados e personalizados: Donald Trump apresenta coleção de ténis em evento na Pensilvânia

O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, viajou este fim de semana para a Pensilvânia, onde foi recebido no Sneaker Con, o "maior evento de ténis". Donald Trump surpreendeu todos os que estavam presentes com o lançamento de uma coleção de ténis, avança a Fox News.Na aparição surpresa de Trump no evento, o ex-presidente fez um discurso de cerca de 10 minutos ao mesmo tempo que aparecia ao lado de um par de ténis dourados, personalizados com a marca Trump.A estrela da coleção, são uns ténis bota dourados, batizados de "Never Surrender" (Nunca te rendas), custam cerca de 399 dólares (cerca de 370 euros) e fazem parte de uma coleção limitada."Só vos quero dizer que há muito tempo que queria fazer isto. Tenho pessoas incríveis que trabalham comigo nas coisas e foram elas que inventaram isto", disse Trump. "É algo de que tenho vindo a falar há 12 anos e penso que vai ser um grande sucesso", acrescenta.O ex-presidente também referiu que os "influenciadores" têm sido "muito positivos" em relação aos novos sapatos, que estão estão a ser criados pela CIC Ventures, a mesma empresa que fez os cartões comerciais de Trump.