Primeiras imagens: Drone dos EUA mata organizador do ataque no aeroporto de Cabul no Afeganistão

Foram divulgadas as primeiras imagens do local onde um drone dos Estados Unidos eliminou, este sábado, um dos organizadores do ataque no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, que vitimou mais de 100 pessoas.A ofensiva dos EUA atingiu uma casa no leste de Nangarhar, província de Qala-e-Naghrak. Os militares norte-americanos confirmaram que um importante membro do grupo do Daesh foi morto no ataque com drone. O ataque foi executado com a ajuda de um drone Reaper MQ-9, um dos maiores e mais poderosos do mercado, e com recurso a munições de precisão para minimizar as vítimas civis.