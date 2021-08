Joe Biden alerta para possíveis ataques no aeroporto de Cabul nas próximas 24 a 36 horas

O presidente norte-americano Joe Biden admitiu este sábado que o ataque mortal no Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, poderá não ser o último.



De acordo com as declarações do presidente, é "altamente provável" que ocorra um novo atentado "nas próximas 24 a 36 horas". "Este ataque não foi o último. Continuaremos a perseguir qualquer pessoa envolvida naquele ataque hediondo e fazê-la pagar", disse Biden em comunicado.





"A situação no terreno continua a ser extremamente perigosa e a ameaça de ataques terroristas no aeroporto continua alta. Os nossos comandantes informaram-me que um ataque é altamente provável nas próximas 24 a 36 horas", acrescentou.